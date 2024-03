Santos vence Portuguesa nos pênaltis e volta à semifinal do Paulistão após cinco anos

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por uma maior posse de bola do Santos, mas de poucas chances claras para os mandantes, que erraram muitos passes frente ao "ferrolho" montado pela Lusa. Aos 28 minutos, Otero cobrou falta na trave superior do goleiro Thomazella, agitando a Vila Belmiro.

Já aos 33, o ponta Guilherme fez boa jogada pela esquerda e finalizou para fora, passando um pouco por cima da meta da Portuguesa, que respondeu 10 minutos mais tarde, com finalização de Maceió na trave de João Paulo. Nos acréscimos, foi a vez de Cazares finalizar de média distância, para defesa de Thomazella.

Segundo tempo

A segunda etapa começou movimentada, com Furch levando perigo aos oito minutos em finalização com a perna esquerda, dentro da área. A Portuguesa não deixou barato e respondeu primeiro com chute de Giovanni Augusto, passando no canto da meta de João Paulo, e depois com Henrique Dourado, que ficou em boas condições de chutar, mas parou no goleiro santista.

Aos 29 minutos, o Santos sofreu um baque. O meia Rómulo Otero foi expulso pelo árbitro Raphael Claus por falta forte em Giovanni Augusto, na lateral do campo.