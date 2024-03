Santos planeja jogo-treino contra o Corinthians; veja detalhes

O Santos planeja um jogo-treino contra o Corinthians, no próximo sábado. O duelo aconteceria às 10 horas (de Brasília), na Vila Belmiro.

O clássico, mesmo que não seja oficial, pode ser importante para o Peixe, que vai se preparar para a semifinal do Campeonato Paulista diante do Red Bull Bragantino. Já o Timão busca ser testado antes de voltar aos gramados, no começo de abril, quando começa a Copa Sul-Americana.

As diretorias de Corinthians e Santos possuem bom relacionamento. O presidente Augusto Melo, por exemplo, compareceu à cerimônia de posse de Marcelo Teixeira, no começo do ano. Os clubes também estudaram o empréstimo da Neo Química Arena para o Peixe nas quartas de final do Estadual.