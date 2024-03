Rômulo comemora classificação do Novorizontino contra o São Paulo: "Jogamos de igual para igual"

Autor do único gol do Novorizontino, Rômulo comemorou a classificação da equipe para a semifinal do Campeonato Paulista. O time do interior bateu o São Paulo nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, neste domingo, no MorumBIS.

"Esse time é gigante, viemos aqui na casa do São Paulo e jogamos de igual para igual. Tomamos pressão, mas também demos pressão no São Paulo e conseguimos fazer o gol. Conseguimos ir para os pênaltis e fazer o nosso melhor. Conseguimos essa classificação que é muito importante para gente. Muito feliz pelo gol, pela classificação e pelo trabalho que todo mundo fez. Agora é comemorar bastante porque a gente merece", disse Rômulo, em entrevista à TV Record.