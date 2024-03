Ramón Díaz assume responsabilidade pela eliminação do Vasco no Carioca

Ramón Díaz cravou que o Vasco iria para a final do Campeonato Carioca, após o empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, na semana passada. Contudo, a promessa não se concretizou. Neste domingo, o Gigante da Colina perdeu por 1 a 0, no Maracanã, e deu adeus ao Estadual.

Na coletiva deste domingo, Ramón Díaz assumiu a responsabilidade pela derrota e pediu desculpa à torcida. O técnico mantém confiança no trabalho e no time.

"Nestas duas últimas partidas, não foi o Vasco que todos pretendíamos. Todos estamos decepcionados por essas duas partidas que jogamos. Acredito que poderíamos ter jogado muito melhor, todos sabemos, porque o Vasco joga melhor. Encontramos um rival que se agrupou bem atrás, que esteve bem, mas nós, do meio de campo para a frente, não fomos claros, não encontramos o jogo e isso nos custou", iniciou.