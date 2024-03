Nova Iguaçu x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao Carioca

Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no próximo domingo na segunda partida das semifinais do Campeonato Carioca de 2024. Após o empate em 1 a 1 no último domingo, as duas equipes vão para o embate final que decidirá quem avança à decisão do Estadual. O duelo será no Maracanã e a bola vai rolar a partir das 16h (de Brasília).



Melhor colocado na fase classificatória, o Nova Iguaçu conquistará um lugar na grande decisão com uma vitória ou empate. O time está totalmente focado no Carioca após ser eliminado na segunda fase Copa do Brasil pelo Internacional, em partida realizada na última quarta-feira.



Para o Cruzmaltino, só a vitória interessa. Sem compromissos, o elenco teve a semana inteira para treinar. O técnico Ramón Díaz, preocupado com o desempenho de seu time, que escapou da derrota no primeiro jogo com um gol aos 33 do segundo tempo, além de inúmeras chances perdidas pelo Nova Iguaçu, pode fazer mudanças. O esquema com três zagueiros pode dar lugar ao 4-4-2, com Rojas assumindo a lateral-direita e Medel como primeiro volante. No ataque, Adson deve ser titular no lugar de Clayton, que estreou no último domingo, mas não mostrou bom entrosamento com Vegetti.



Com 24 títulos estaduais no currículo, o Vasco tenta voltar a uma decisão carioca após quatro anos. Campeão pela última vez em 2016, o Gigante da Colina não disputa uma final desde 2019, quando perdeu para o rival Flamengo. Além disso, o time de São Januário é o que tem menos conquistas entre os quatro grandes no século XXI, com apenas três (2003, 2015 e 2016). Enquanto isso, o Flamengo foi campeão 11 vezes, o Fluminense cinco e o Botafogo quatro. Já o Nova Iguaçu busca uma final inédita em sua história.

