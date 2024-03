 Lucas apoia permanência de Carpini no São Paulo e discorda de pressão da torcida

Lucas fez questão de demonstrar seu apoio ao técnico Thiago Carpini após a eliminação precoce do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em pleno Morumbis lotado, neste domingo.

Passada a partida, parte da torcida que compareceu ao estádio chamou Thiago Carpini de burro. A pressão já era grande pelo fato de o time não estar jogando um futebol vistoso, mas, com a eliminação, cresceu consideravelmente. Lucas, entretanto, defendeu o comandante tricolor.

"A cobrança sempre vai existir quando você joga no São Paulo ou é treinador do São Paulo. Qualquer competição que o São Paulo entrar, vai entrar pensando em vencer. Então essa cobrança sempre vai existir. Para mim é até um pouco inusitado falar em troca de treinador com 14 jogos. Coisas do futebol brasileiro que sou totalmente contra. Treinador tem nosso apoio, grupo está comprometido, se dedica muito. O ambiente é maravilhoso e vamos apoiar o treinador, confiamos muito no trabalho dele", disse Lucas.