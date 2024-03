Júnior Santos brilha de novo e destaca momento do Botafogo

O iluminado Júnior Santos novamente brilhou com a camisa do Botafogo. Ele entrou na reta final do primeiro tempo contra o Sampaio Corrêa, neste domingo, e foi importante para a reação do Fogão. O Glorioso virou o jogo, venceu por 2 a 1 e carimbou a vaga para a final da Taça Rio, que reúne do quinto ao oitavo colocado do Campeonato Carioca e dá vaga para a Copa do Brasil de 2025.

Destaque do Botafogo na Copa Libertadores, Júnior Santos começou o duelo com o Sampaio Corrêa no banco. O interino Fábio Matias colocou o atacante e Savarino ainda no primeiro tempo. Na etapa final, os dois decidiram.

Júnior Santos, primeiramente, sofreu pênalti e cobrou com cavadinha, empatando o jogo. Nos acréscimos, Savarino virou o jogo.