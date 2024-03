Internacional e Juventude empatam sem gols em jogo de ida da semifinal do Gaúcho

Aos 31 foi a vez de Gilberto arriscar para o time alviverde. O atacante recebeu no fundo, ficou frente a frente com Anthoni e viu o goleiro do Inter sair bem para fazer a defesa. Nos acréscimos da primeira etapa, o Inter aproveitou um erro na saída do Juventude, Maurício finalizou da entrada da área e Gabriel espalmou.

No segundo tempo, Vitão recebeu com espaço da entrada da área e mandou de lá mesmo, mas por cima do gol do Juventude. Jean Carlos, aos 14, perdeu boa chance para o time da casa. Após erro na saída de bola, Gilberto recuperou e tocou para o volante, que finalizou de dentro da área e viu Mercado salvar na frente do gol. Lucas Barbosa tentou o rebote e mandou para fora.

As equipes buscaram marcar até o fim, mas não tiveram efetividade. Assim, no jogo de volta quem vencer avançar. Caso termine com novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.