Importante contra Portuguesa, João Paulo exalta trabalho dos jogadores do Santos e afirma: "Quero muito ser campeão"

O goleiro João Paulo foi um dos heróis do Santos na classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. No empate em 0 a 0 com a Portuguesa, o arqueiro foi seguro durante os 90 minutos e defendeu um pênalti no momento de penalidades máximas. Após o duelo, o goleiro identificado com o clube exaltou o trabalho dos jogadores ao longo da semana e afirmou que tem o desejo de ser campeão pelo Peixe.

"Eu trabalho, a gente se prepara bastante durante a semana. Treinamos todos os dias situações de pênalti, sabíamos que poderia acontecer na partida", comentou João Paulo à TNT. "Eu penso sempre no próximo jogo. Quero muito ser campeão, a torcida merece, o clube merece, Vou dormir tranquilo pela classificação e já pensando na próxima partida", complementou.

O Peixe terá pela frente o Red Bull Bragantino na semifinal, também com mando santista. O jogo acontecerá depois da Data Fifa, que terá vigor entre os dias 18 e 26 de março. As semifinais estão marcadas para o dia 27, mas ainda não se sabe o horário do duelo contra o Massa Bruta e nem a onde vai ser disputado, já que o Santos já deixou claro que cogita mandar mais jogos na cidade de São Paulo.