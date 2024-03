Giro: Com tranquilidade, Fortaleza bate Maracanã e está na final do Cearense

? Marinho#FortalezaEC #Cearense2024 pic.twitter.com/XPob8CEUvo

Com isso, o árbitro deu 13 minutos de acréscimos para o fim da primeira etapa, e o Fortaleza se lançou ao ataque para largar na frente antes do intervalo. Aos 53 minutos, Moisés fez fila e foi derrubado na área, sofrendo pênalti marcado pelo juiz. O próprio meia se encarregou da cobrança e anotou o primeiro do Leão do Pici.

Não demorou muito para o Fortaleza ampliar o placar. Após boa troca de passes, aos 14 minutos do segundo tempo, Moisés finalizou bola ajeitada por Kervin e marcou o segundo da equipe no jogo.

Próximo da vitória, o Leão do Pici continuou na mesma intensidade. Aos 20 minutos, Marinho cobrou falta com precisão e anotou um golaço para decretar a classificação do Fortaleza.

