Flamengo vira sobre o Boca Juniors e conquista a Libertadores sub-20

A base do Flamengo conquistou um título inédito e, agora, também pode se orgulhar de ser campeã da Libertadores. Neste domingo, o Rubro-Negro venceu o Boca Juniors por 2 a 1, de virada, em Maldonado, no Uruguai, e conquistou o torneio sub-20.

Por sinal, o título do Flamengo na Libertadores sub-20 teve um roteiro parecido com o da glória eterna do profissional em 2019, já que o time voltou a virar sobre um rival argentino. Naquela ocasião, quem sofreu foi o River Plate, com dois gols históricos de Gabigol no triunfo por 2 a 1.

Neste domingo, o protagonista do título foi Lorran, justamente um dos principais talentos da base rubro-negra. O atacante de 17 anos deu assistência para Shola e, depois, fez o gol da virada, no fim do primeiro tempo.