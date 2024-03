Eliminado no Carioca, Diniz desabafa e fica irritado com crítica ao Fluminense

"Aí vocês ficam assim, criando esse tipo de coisa, tudo falso tricolor que fica com 'bloguezinho' achando que está falando alguma coisa, fazendo muito sucesso com esse tipo de coisa. Tem de ter mais respeito com as coisas. Por que não falou hoje? Quem era a favor da escalação que a gente fez? É errado colocar o Marquinhos na lateral? Então sustenta. Não espera uma coisa. Porque é fácil. Isso é um câncer do futebol brasileiro, comentarista de resultado, engenheiro de obra pronta. Vida ruim, viver assim, sem firmeza, sem coragem, só fica aproveitando", pontuou.

Diniz se alongou ainda mais e continuou com o desabafo em forma de crítica. "Aí a torcida começa e às vezes vêm aqui perguntar e falam que é em nome da torcida, como se ele falasse em nome da torcida, de todo mundo. Ainda bem que a gente tem a torcida, porque tem muita torcida do Fluminense que reconhece que o time faz dentro de campo e não passa pelo crivo e por essa membrana de blog e de imprensa. Tem muita gente que vê e assiste."

O técnico retomou ao tópico Ganso e Renato Augusto, citando a tentativa de 'iniciar uma crise' no tricolor carioca.

"A gente teve um monte de problema no jogo passado. Aí os caras ficam apontando para o Ganso, Ganso com Renato Augusto. E assim vocês tentam, ficam tentando, tentando, tentando arrumar crise. E tem muita gente que faz isso e se diz torcedor do Fluminense, quer que o negócio afunde para ganhar like e ficar falando besteira, fazendo aquele tipo de comentário fácil. Vê se faz uma coisa mais consistente, com mais ética, com mais moral, não esse tipo de coisa ridícula", afirmou.

"Depois vem aqui e quer ficar fazendo aproximação, fazer perguntinha bonitinha quando ganha título. Agora que tem de falar, isso aqui é a vida da gente mesmo. Fiquei a semana inteira assistindo ao jogo o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro para arrumar solução, que vocês acham com uma maior facilidade, alguns de vocês. É o Ganso e o Renato Augusto. É isso o que a gente tem de conviver aqui. Se vocês puderem levar mais a sério. Falo direto quando ganha. Hoje não ganhou. A gente empatou. Queria passar, não passou, mas esse é o time que a gente tem, tem de ter orgulho do que fez hoje. E se o time não quiser fazer isso, a gente diminui demais a nossa chance de ter sucesso", concluiu.