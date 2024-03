De virada, Sporting goleia Boavista e segue na liderança do Português

O Sporting goleou o Boavista, neste domingo, por 6 a 1, no estádio Alvalade, e segue na liderança do Campeonato Português. Gyokeres (3x), Paulinho (2x) e Nuno Santos anotaram os gols dos donos da casa. Makouta balançou as redes para a equipe visitante.

Com a vitória do Benfica mais cedo, o Sporting havia perdido momentaneamente a liderança da competição. Após a goleada, a equipe retomou a ponta e alcançou os 65 pontos.

A situação do Boavista no torneio não alterou muito após a derrota. A equipe segue na décima colocação com 28 pontos conquistados.