Com Nimrod de Muze Império Egípcio, Pedro Veniss é vice-campeão na Espanha

Neste domingo, Pedro Veniss, cavaleiro olímpico e medalhista pan-americano, se destacou montando Nimrod de Muze Império Egípcio, conquistando o segundo lugar no GP4* de 1.55m no Sunshine Tour, em Vejer de la Frontera, na Espanha.

Nimrod está retornando às competições após um descanso desde o Pan 2023 e, agora, é co-propriedade do Haras Império Egípcio em parceria com o cavaleiro. Pedro e Nimrod fizeram parte do Time Brasil de Salto, conquistando a medalha de bronze e ficando em quinto lugar individual no Pan-americano de Santiago 2023.