Com hat-trick de Mbappé, PSG goleia Montpellier e volta a vencer no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain goleou o Montpellier por 6 a 2, neste domingo, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Francês, fora de casa. Os gols do time de Luis Enrique foram marcados por Mbappé (três vezes), Vitinha, Lee e Nuno Mendes. Já Nordin e Téji Savanier fizeram para o adversário.

Com esse resultado, o PSG voltou a vencer na Ligue 1 depois de um mês. A equipe vinha de três empates consecutivos na competição. A última vitória foi no dia 17 de fevereiro, contra o Nantes, fora de casa. A equipe de Paris se mantém na liderança do Francês, com 59 pontos, 12 de vantagem para o segundo colocado Brest. Enquanto isso, o Montpellier tem 26 pontos e ocupa o 14° lugar.

Na próxima rodada, o PSG tem o clássico contra o Olympique de Marselha, no domingo, dia 31 de março. A bola rola às 15h45 (de Brasília), no Vélodrome. No mesmo dia, o Montpellier duela com o Le Havre, às 10 horas.