Com dois gols anulados, West Ham cede empate ao Aston Villa pelo Campeonato Inglês

Neste domingo, no London Stadium, o West Ham empatou com o Aston Villa pelo placar de 1 a 1, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O time de Londres abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas viu o Aston Villa igualar na segunda etapa. Os mandantes ainda tiveram dois gols anulados.

Com o ponto somado, o West Ham contabiliza 44 pontos no torneio nacional e ocupa a sétima colocação. O Aston Villa, diante do empate, estaciona na quarta colocação com 56 unidades somadas.

O West Ham volta aos gramados apenas no dia 30 deste mês, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, para pegar o Newcastle, às 9h30 (de Brasília), no St. James' Park. Já o Aston Villa, no mesmo dia, recebe o Wolverhampton, às 14h30, no Villa Park.