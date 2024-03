Chamado de burro pela torcida, Carpini se sente respaldado após eliminação: "Não cheguei aqui à toa"

"Estamos muito chateados, mas nossa continuidade na temporada, o período que tivemos para conhecer cada vez mais nosso elenco, as dificuldades que enfrentamos... Calleri ausente, Ferreirinha fazendo gol e saindo. Isso tem sido uma tônica no São Paulo desde o começo da temporada. É seguir trabalhando, seguir convicto do que está sendo feito. Preciso e sei conviver com críticas, elogios, aplausos e vaias, principalmente quando o torcedor faz a parte dele. Imaginávamos um pouco mais, não era dessa maneira que queríamos nos despedir do Estadual. É só o início de trabalho. Vamos seguir trabalhando, ajustando, potencializando coisas boas e corrigindo os erros", completou.

Sobre as vaias e ofensas vindas das arquibancadas, Thiago Carpini tratou tudo com muita naturalidade, procurando minimizar a pressão cada vez maior por parte da torcida são-paulina, que chegou a chama-lo de burro em alguns momentos do jogo.

"Na verdade, não foi a primeira vez que ouvi isso na minha vida. Foi a profissão que escolhi, já tenho um tempo nessa estrada. A transição de carreira ainda é recente, mas já vivi alguns momentos bons e ruins na minha carreira, assim como tenho vivido no São Paulo. A eliminação é muito doída, muito frustrante para todos nós, mas trabalho com as mesmas convicções que me trouxeram até o São Paulo. Procuro corrigir meus erros, melhorar. Os erros fazem parte da nossa vida. Sei reconhecer isso, mas também consigo ver as coisas boas que nós fizemos aqui no São Paulo nesses dois meses de competição", comentou.

O São Paulo terá mais de duas semanas sem jogos após a eliminação no Campeonato Paulista, se preparando para a estreia na Libertadores, marcada para a primeira semana de abril. Essa longa "janela" levanta dúvidas sobre a continuidade de Thiago Carpini à frente do São Paulo, mas o treinador garante que se sente respaldado não só pela diretoria, mas também pelos jogadores.

"É um direito do torcedor [vaiar e criticar]. São opiniões. O torcedor está como nós, tristes, insatisfeitos. Me sinto respaldado, porque essa semana tivemos muita confiança pro jogo de hoje, não só o respaldo da diretoria, mas a confiança interna do elenco. Isso que me motiva a fazer o melhor pelo São Paulo. Acredito que o São Paulo vai fazer uma temporada que vai surpreender muita gente. Vi como eles ficaram pós-partida. Tenho que vir aqui e responder você, falar que não foi um dia bom para o São Paulo, mas agora temos uma oportunidade de iniciar uma nova competição e dar a resposta que o torcedor merece", concluiu.