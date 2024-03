Botafogo x Sampaio Corrêa-RJ: prováveis escalações e onde assistir ao jogo da Taça Rio

O Botafogo volta a campo pela Taça Rio neste domingo, às 18h30 (de Brasília), para medir forças com o Sampaio Corrêa pela rodada de volta das semifinais do Estadual. O jogo será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Como ganhou o jogo de ida por 2 a 1 e já tinha a vantagem dos resultados iguais para se classificar, o Botafogo pode perder por um gol de diferença que se classifica. Só resta ao Sampaio Corrêa vencer por dois ou mais gols de vantagem para ser finalista e seguir na luta por uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

No meio de semana o Botafogo teve uma verdadeira batalha com o Red Bull Bragantino pela Copa Libertadores. Mesmo com um a menos em boa parte do jogo, o Glorioso segurou empate por 1 a 1 no interior paulista e avançou para a fase de grupos.