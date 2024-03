Botafogo vira sobre o Sampaio Corrêa e carimba vaga para a final da Taça Rio

Gatito Fernández brilhou aos 35 minutos. Ele fez duas defesas em sequência e salvou o Fogão. A resposta do Botafogo foi dois minutos depois. Kauê acertou o travessão. O jogo ficou aberto. Gatito teve de trabalhar mais uma vez aos 36 minutos e o Sampaio ainda desperdiçou outra chance.

O interino Fábio Matias não esperou o intervalo para mudar e colocou Savarino e Júnior Santos, aos 40 minutos. Saíram Emerson Urso e Diego Hernández. Aos 45, Savarino cobrou falta e obrigou Leandro a espalmar. Quatro minutos depois, Savarino recebeu pela esquerda e bateu. A bola foi à esquerda, com perigo. O Sampaio foi para o intervalo na frente.

Fábio Matias voltou com Marlon Freitas no lugar de Kauê. Aos 13 minutos, Tchê Tchê chutou da entrada da área e acertou o travessão. Júnior Santos ficou com o rebote e marcou. Contudo, o árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo apontou toque no braço de Júnior no domínio e anulou o lance.

Aos 21, Janderson saiu cara a cara com Leandro, mas parou no goleiro do Sampaio. Júnior Santos, aos 29 minutos, foi derrubado na área. Pênalti. O iluminado Júnior Santos, herói na Libertadores, cobrou de cavadinha e fez 1 a 1. Goleiro reserva do Sampaio, Diogo foi expulso por reclamação.

Gatito, aos 38, voltou a trabalhar em cobrança de falta. Quatro minutos depois, Janderson quase virou. Savarino, aos 45, obrigou Leandro a grande defesa. A virada aconteceu aos 48 minutos. Savarino recebeu na entrada da área e fez 2 a 1. O Botafogo carimbou a vaga para a final da Taça Rio.





FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2X1 SAMPAIO CORRÊA