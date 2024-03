Artilheiro do Corinthians, Yuri Alberto possui números positivos na temporada; veja

O atacante Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na temporada, com seis gols marcados em 12 jogos disputados (10 como titular). Mais do que o número de bola nas redes, o jogador de 22 anos soma bons dados ofensivos nesses primeiros três meses de 2024.

Segundo a plataforma Sofascore, Yuri possui 75% de conversão de chances claras, com seis gols em oito oportunidades neste ano. Além disso, o camisa 9 tem 11 passes para finalização, algo que ele já vinha trabalhando bem em 2023, quando distribuiu sete assistências.

Yuri, que precisa de 148 minutos para marcar um gol, é um dos alvos mais visados pelos adversários, com 19 faltas sofridas neste ano. O atleta também tem uma taxa de 83% de acerto nos dribles no último Campeonato Paulista, com 0,5 por duelo.