Após classificação, Léo Pereira divide méritos pela solidez defensiva do Flamengo

O Flamengo deu uma nova prova de solidez defensiva e carimbou sua vaga para a final do Campeonato Carioca sem sofrer gols na semifinal. Neste sábado, o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com o Fluminense, no Maracanã, no segundo jogo da semifinal. O zagueiro Léo Pereira dividiu os méritos do bom momento do time.

"Mérito total não só da defesa, do bom trabalho que a comissão vem fazendo também, mas sim dos nossos jogadores de meio de campo e de ataque também. Acho que a nossa defesa começa lá na frente, quando eles nos ajudam as coisas ficam mais fáceis para a gente também, assim como a gente tenta ajudá-los na parte ofensiva do jogo. Seguimos. Não tem nada ganho, agora é final", declarou Léo Pereira, à FlaTV.