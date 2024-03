Antony leva jogo à prorrogação, e United elimina Liverpool nas quartas pela Copa da Inglaterra

Neste domingo, o Manchester United garantiu a última vaga para a semifinal da Copa da Inglaterra. O time de Ten Hag venceu por 4 a 3 o Liverpool, seu maior rival, na prorrogação, em Old Trafford. No tempo normal, o jogo acabou em 2 a 2. No tempo extra, Elliot marcou para os visitantes, todavia Rashford e Amad Diallo cravaram a classificação para os mandantes.

Com o resultado, o Manchester United se junta ao Manchester City, Coventry City e ao Chelsea como clubes que figuram na semifinal. Os confrontos serão definidos por meio de sorteio.

O Manchester United volta aos gramados apenas no dia 30 deste mês, após pausa do futebol para as seleções atuarem. A equipe de Old Trafford visita o Brentford, no Gtech Community Stadium, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, às 17h (de Brasília). Já o Liverpool, no dia 31, recebe, às 10h, em Anfield, o Brighton, também pelo Inglês.