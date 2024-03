André Silva tem de driblar falta de entrosamento com elenco do São Paulo em meio ao mata-mata do Paulista

André Silva foi anunciado na última semana como reforço do São Paulo. O atacante chegou ao clube para ser uma opção a Calleri, mas podendo, também, atuar ao lado do centroavante argentino. Por sua versatilidade, ele de pronto foi inscrito no Campeonato Paulista e, para ajudar sua nova equipe, terá de driblar a falta de entrosamento com seus novos companheiros em um momento-chave da competição.

O mata-mata do Estadual começa neste domingo para o São Paulo, que enfrentará o adversário teoricamente mais difícil dos quatro primeiros colocados da primeira fase. O Novorizontino avançou às quartas de final como dono da quarta melhor campanha geral, à frente, por exemplo, do Red Bull Bragantino, líder do Grupo C.

Por essa e outras razões, todo cuidado é pouco para o Tricolor. André Silva vive a expectativa de estrear neste domingo, com o Morumbis lotado, já que Jonathan Calleri se recupera do rompimento de um cisto de Baker na região posterior na perna direita. A atmosfera não poderia ser mais ideal, mas o pouco tempo de treinamento com o elenco pode pesar no desempenho do novo atacante são-paulino.