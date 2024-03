Abel não dá data certa para retorno do Palmeiras ao Allianz e agradece apoio de torcida em Barueri: "Contamos com vocês"

O Palmeiras mostrou-se bem a vontade na Arena Barueri na noite deste sábado ao golear a Ponte Preta, por 5 a 1, e avançar à semifinal do Campeonato Paulista. A equipe, porém, vive a expectativa de poder retornar ao Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira não deu uma previsão certa para o time voltar a mandar jogo em sua casa.

"Está praticamente fechado, mas precisa de uma vistoria, ver se está tudo certo, perceber como os jogadores vão se adaptar, mas não tenho a data específica de quando vamos voltar. Mas volto a dizer: esse Paulistão, até agora, tem sido uma competição que o Palmeiras, além de enfrentar seus adversários, tem jogado sempre fora de casa", disse Abel.

A WTorre prometeu entregar a obra no gramado da casa do Verdão na última sexta-feira. A empresa entregou um cronograma de finalização da reforma ao Palmeiras, com a possibilidade de realizar um teste no campo neste sábado. Esse teste seria feito com jogadores da base, já que o time profissional estaria focado para a partida das quartas. O clube, porém não tinha segurança de realizar os testes, já que um novo lote de cortiça seria aplicado na segunda-feira.