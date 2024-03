Yuri Alberto se redime no estádio que foi chamado de "burro" e se isola na artilharia do Corinthians

O atacante Yuri Alberto viveu uma noite especial na última quinta-feira. Com bom desempenho, coroado por um gol na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo, pela Copa do Brasil, o jogador se redimiu no mesmo estádio em que foi chamado de "burro" pelo técnico Mano Menezes.

Foi no Primeiro de Maio, também em um jogo contra o São Bernardo, pelo Campeonato Paulista, que Mano perdeu a paciência e questionou a Yuri Alberto: "Você é burro?". Ele disse isso após o atleta chegar atrasado em uma disputa e cometer uma falta.

Irritado com a atuação do atacante e do Corinthians, que naquele dia perdeu por 1 a 0, o treinador substituiu Yuri no segundo tempo. Na saída de campo, o camisa 9 reclamou da situação com o técnico, que conversou de forma breve e, logo depois, abraçou o jogador.