Vini Jr. marca dois, Real Madrid bate Osasuna e abre dez pontos na liderança do Espanhol

O Real Madrid inaugurou o marcador logo aos 3 minutos do primeiro tempo. Vinicius Junior pressionou e roubou a bola do zagueiro Catena, partindo livre para a grande área. O brasileiro, de perna direita, bateu cruzado para estufar as redes.

O Osasuna, porém, empatou em seguida, aos 7 minutos. Após escanteio levantado no segundo poste, Jorge Herrando cabeceou para Budimir, que apareceu na pequena área, livre de marcação, e tocou com o pé esquerdo.

Os visitantes retomaram a liderança do placar aos 18 minutos. Brahim Díaz levantou para Fede Valverde que, de costas, tocou para o centro da grande área. Dani Carvajal apareceu sozinho e chutou no ângulo direito do goleiro.

O terceiro do Real Madrid ocorreu aos 16 minutos da etapa complementar. Lunin lançou para Valverde, que, de cabeça, escorou para Brahim Díaz sair livre no campo de ataque. O atacante de 24 anos venceu os defensores na corrida e tocou, com o pé direito, na saída do goleiro.

O Real Madrid marcou seu quarto gol no duelo aos 19 minutos. O zagueiro alemão Rudiger achou Valverde com um belo passe de trivela. O uruguaio, por sua vez, apenas deixou para Vinicius Junior, que invadiu a área e deu um toquinho na saída do goleiro. A bola, lentamente, ultrapassou a linha.

Para fechar o duelo, o Osasuna marcou seu segundo tento na partida. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Iker Munoz aproveitou assistência de Jesús Arezo para diminuir a diferença.