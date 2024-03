Veja discurso de António Oliveira antes da vitória do Corinthians contra São Bernardo: "Tenham sangue no olho"

O técnico António Oliveira fez um discurso impactante na preleção final antes da partida entre São Bernardo e Corinthians, na última quinta-feira, no Estádio 1º de Maio. O Timão venceu o duelo por 2 a 0 e garantiu vaga para a terceira fase da Copa do Brasil.

O treinador destacou que o confronto era a oportunidade do Corinthians "escrever uma nova história". A equipe se encontra em recuperação anímica após o começo ruim de temporada, com o acúmulo de resultados negativos no Paulista, que culminaram na eliminação precoce no Estadual. Como vem sendo rotineiro, António reforçou o lema "sangue no olho", que a Fiel tanto canta nas arquibancadas.

"Hoje nós temos a oportunidade de corrigir o passado, o passado que vocês já viveram. Hoje vamos escrever uma nova história porque nós somos mais fortes do que eles, e agora depende de nós. Sejam fortes, sejam corajosos, tenham sangue no olho e ganhem o jogo, c******!", disse António instantes antes do apito inicial.