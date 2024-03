Vasco encerra preparação para o duelo com o Nova Iguaçu pelo Carioca

O Vasco fechou, neste sábado, a preparação para o decisivo jogo com o Nova Iguaçu, pela semifinal do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina teve mais um dia de atividades no CT Moacyr Barbosa.

Após o empate por 1 a 1 na partida de ida, o Vasco precisa vencer o Nova Iguaçu para ir à decisão. O rival, melhor colocado na Taça Guanabara, tem a vantagem de jogar por dois empates.