Textor projeta mais reforços de peso para o Botafogo

"Estamos com um grande elenco neste momento, com dois grandes pontas que trouxemos de volta da Europa, Jeffinho e Luiz Henrique. Então, imagine como será esse time quando ele estiver completo", disse.

"Sobre o meio, do ponto de vista do meio de campo defensivo, de jogadores box-to-box, está melhorando. Acho que a posição de meio-campo ofensivo é algo que... No último ano isso deixou os torcedores um pouco frustrados, porque tinha um dos melhores jogadores, mas que estava ficando desgastado, então diria que, na primeira metade do ano e depois no meio do ano, Eduardo ajudou a ditar o ritmo do time. Foi uma contribuição incrível e quando ele estava fora, ou cansado, ou quando ficava fora, ficava um certo vazio", completou.