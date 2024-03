São Paulo x Novorizontino: veja informações e escalações do jogo pelas quartas do Paulistão

Pablo Maia, por sua vez, está de volta após cumprir suspensão na última rodada. Os lesionados Nestor, Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato seguem como desfalques, sendo que os dos primeiros estão fora da lista de inscritos.

Já o Novorizontino terminou com a mesma pontuação que o São Paulo, mas, pela desvantagem no saldo de gols, acabou na segunda colocação. A equipe do interior paulista , que venceu Santos e Corinthians e empatou com o Palmeiras, quer surpreender o clube do Morumbis para ir às semifinais.