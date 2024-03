São Paulo x Novorizontino: confira onde assistir ao duelo pelas quartas do Paulistão

Nesse domingo, São Paulo e Novorizontino se enfrentam pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 18h (de Brasília), no Morumbis.

O duelo terá transmissão da Record TV, Cazé TV e do Paulistão Play. O torcedor também pode acompanhar o lance a lance no site da Gazeta Esportiva.

Ambas equipes terminaram a primeira fase com 22 pontos, mas o São Paulo encerrou na ponta do Grupo D pela vantagem no saldo de gols. Em 12 jogos, o Tricolor conquistou seis vitórias, empatou quatro vezes e perdeu outras duas.