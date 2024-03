Santos x Portuguesa: veja informações e prováveis escalações do duelo das quartas do Paulistão

Já a Portuguesa se classificou às quartas do Paulista mesmo brigando contra o rebaixamento. Embora tenha finalizado na 13º colocação geral, terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com 10 pontos, e conseguiu a vaga no mata-mata.

A Lusa assegurou seu lugar nas quartas mesmo com uma campanha ruim e, inclusive, oposta a do Santos: teve três vitórias, um empate e sofreu oito derrotas. O clube precisou trocar de técnico no meio do Estadual e, na última rodada, perdeu para o Novorizontino por 2 a 0.

A esperança da Portuguesa está no fato de que o técnico Pintado poderá contar com seus principais atletas no duelo diante do Santos. Giovanni Augusto deve retornar ao time titular após cumprir suspensão no revés contra o Novorizontino, enquanto Henrique Dourado também fica à disposição.