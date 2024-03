Na Vila Belmiro, Santos encerra preparação para jogo contra a Portuguesa

Hoje foi dia de trabalho no Alçapão! ? pic.twitter.com/4qQ1iTV2rQ

? Santos FC (@SantosFC) March 16, 2024

Com isso, Cazares deve ocupar uma das vagas no meio de campo, ao lado de Diego Pituca, que volta ao time titular, João Schimidt e otero. Na defesa, o lateral Aderlan retorna à equipe após ser poupado no último jogo. O setor ofensivo deve contar com Guilherme e Furch.

Sendo assim, o Santos deve entrar em campo com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Cazares e Otero; Guilherme e Furch.