Lucas Verthein conquista bicampeonato pré-olímpico de Remo no Single Skiff e alcança vaga em Paris-2024

Neste sábado, Lucas Verthein conquistou o bicampeonato do Pré-Olímpico das Américas de Remo no Single Skiff, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, e assegurou sua vaga para Paris-2024, partindo para mais uma edição dos Jogos. Em Tóquio, o atleta chegou às semifinais. Seu tempo na prova foi de 7'24"52.

Como ele mesmo disse após uma das provas mais importantes de sua vida, não foi apenas um objetivo alcançado nesse seu segundo ciclo olímpico, mas sim a realização de mais um sonho de uma história que começou aos 12 anos de idade, quando ingressou no esporte. Por conhecer como ninguém as raias da Lagoa, seu local de treinos diários, ele afirmou que pediu a Deus apenas uma coisa num dia em que os termômetros beiravam os 40 graus: vento contra.

"Pedi a Deus só uma coisa hoje, que era o vento contra, e ele veio. Situação adversa que, pra mim, é cômoda. Estou acostumado com ele aqui na Lagoa. Deu tudo certo, foi um dia perfeito. Agora é descansar, buscar recuperar e voltar aos treinos com tudo, focado 100% em Paris. Vou pra minha segunda Olimpíada e já tenho que tatuar a palavra Paris abaixo da de Tóquio, aqui no meu braço direito, além de retocar os anéis olímpicos. Quero levar o Brasil à final e ao pódio na França", vibrou Lucas.