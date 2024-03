Grêmio vence Caxias e garante vantagem em busca da vaga na final do Gauchão

O Grêmio deu o primeiro passo rumo à final do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, pela ida da semifinal da competição, o Tricolor visitou o Caxias, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e venceu por 2 a 1, graças aos gols de Cristaldo e Diego Costa, de pênalti. Du Queiroz, contra, descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Grêmio poderá jogar pelo empate na partida de volta, na Arena do Grêmio, que acontece na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília).

Do outro lado da chave, Internacional e Juventude duelam pela outra vaga na decisão do Campeonato Gaúcho. O jogo de ida entre as duas equipes acontece neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, também em Caxias do Sul.