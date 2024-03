Flamengo empata com o Fluminense e carimba vaga para a final do Carioca

O Flamengo eliminou o Fluminense e está na final do Campeonato Carioca. Com a vantagem construída no jogo de ida da semifinal, em que venceu por 2 a 0, o Rubro-Negro fez uma partida segura, empatou por 0 a 0, neste sábado, no Maracanã, e se garantiu na decisão.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tinha a vantagem do empate em pontos e saldo de gols na semifinal contra o Fluminense. Após vencer por 2 a 0 no último sábado, ficou em situação confortável. O Flu precisava ganhar por três gols de diferença para ir à final. Contra um sólido rival, não conseguiu criar muitas chances e está fora da briga depois de um bicampeonato em cima do rival.

O Flamengo jogou com o regulamento e deu nova prova da solidez defensiva sob o comando de Tite. Com o técnico, o time ainda não levou gol em jogo oficial em 2024. Agora, o Rubro-Negro aguarda o vencedor do duelo entre Nova Iguaçu e Vasco, que se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo da final está previsto para o dia 31.