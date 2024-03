Flaco López destaca amadurecimento no Palmeiras e celebra hat-trick: "Momento espetacular"

O Palmeiras é o primeiro time garantido nas semifinais do Campeonato Paulista. Na noite deste sábado, o Palmeiras garantiu sua vaga entre os finalistas após vencer a Ponte Preta, por 5 a 1, na Arena Barueri, em duelo único das quartas de final. Os gols foram anotados por Flaco López (três vezes), Murilo e Piquerez.

Autor do hat-trick e artilheiro do Estadual, com dez bolas na rede, Flaco López, falou sobre seu momento no Verdão.

"Tive tempo para amadurecer. As vezes, a gente não acredita nesse tempo e graças a Deus hoje estou vivendo um momento espetacular. Estou aproveitando ao máximo as oportunidades que o Abel está me dando. É tempo e trabalho. Ficar tranquilo comigo mesmo que sempre faço o melhor", disse em entrevista à Cazé TV.