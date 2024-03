Esquema com três zagueiros pode ser saída para possível ausência de Calleri no São Paulo

O São Paulo entra em campo neste domingo, contra o Novorizontino, às 18h (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Para essa partida, o técnico Thiago Carpini não deve contar com Jonathan Calleri, e o esquema tático com três zagueiros pode ser a solução para a ausência do camisa 9 tricolor.

Recentemente Calleri desfalcou o São Paulo no clássico contra o Palmeiras, que terminou empatado em 1 a 1, por ter de cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Na ocasião, Carpini decidiu mudar o esquema tático de sua equipe e teve relativo sucesso com sua estratégia, competindo à altura com o rival.

Contra o Palmeiras, Luciano e Ferreirinha formaram a dupla de ataque, com Lucas Moura vindo de trás, com liberdade para transitar no setor ofensivo, contando também com o apoio constante dos dois laterais, mais livres para atacar com a primeira linha composta por três zagueiros.