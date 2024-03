Escalação do São Paulo: Calleri segue como dúvida para as quartas do Paulista

A escalação do São Paulo pode contar com mudanças para a partida deste domingo, contra o Novorizontino, às 18h (de Brasília), no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Jonathan Calleri, tratando o rompimento de um cisto de Baker, segue como dúvida para o jogo.

Calleri tem sido ausência nesta semana de preparação do São Paulo para as quartas de final do Paulistão devido ao rompimento de um cisto de Baker na região posterior da perna direita. Com dores no local, o atacante não tem conseguido trabalhar sem restrições, o que pode inviabilizar sua presença no confronto com o Novorizontino.

O São Paulo vai esperar até o último momento para saber se pode contar com Calleri nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas a tendência é que o camisa 9 tricolor não comece jogando, podendo até mesmo ficar de fora dos relacionados para a partida.