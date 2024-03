Cruzeiro x São Paulo: veja onde assistir e detalhes da estreia tricolor no Brasileirão feminino

Última campanha



Cruzeiro: A Raposa foi eliminada pelo Corinthians e parou nas quartas de final na última edição do Brasileirão feminino. Já neste ano, disputou o título da Supercopa do Brasil, também contra o Timão, mas ficou com o vice.

São Paulo: O Tricolor, por sua vez, chegou um pouco mais longe na última edição - foi até as semifinais, fase na qual acabou dando adeus ao torneio ao perder, nos pênaltis, para a Ferroviária.