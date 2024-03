Cruzeiro vence Tombense no Mineirão e garante vaga na final do Campeonato Mineiro

O jogo

O Cruzeiro foi superior na primeira etapa, conseguindo imprimir um forte ritmo nos primeiros momentos do duelo. Quem mais assustou na primeira metade de jogo, porém, foi o Tombense, em chute de fora da área de Rafinha, para grande defesa de Rafael Cabral.

A superioridade dos mandantes foi traduzida em gol no minuto 35, com o ponta esquerda Arthur Gomes. O camisa 11 recebeu lançamento de Matheus Pereira e, de cabeça, "matou" o goleiro Felipe Garcia.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Cruzeiro seguiu com o domínio do duelo e em nenhum momento viu o jogo sair do controle. Aos 25 minutos, os mandantes chegaram ao seu segundo gol, com o zagueiro Zé Vitor, contra. Matheus Pereira e Dinenno tabelaram e, quando a defesa foi tirar a bola da pequena área, ela desviou no próprio beque e "morreu" no fundo das redes.

O Tombense descontou aos 35 minutos, com o mesmo Zé Vitor. O zagueiro, sozinho, completou a cobrança de escanteio batida por Pedro e deu sobrevida aos visitantes. Porém, o camisa 4 do Tombense voltou ao falhar nos acréscimos, tentando driblar Matheus Pereira, que conseguiu o desarme, fintou o goleiro Felipe Garcia e deu números finais à vitória da Raposa.