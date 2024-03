Com Felipe Anderson titular, Lazio vence Frosinone em jogo de cinco gols pelo Italiano

A Lazio venceu o Frosinone por 3 a 2 neste sábado, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo, disputado no Estádio Benito Stirpe, contou com a presença do brasileiro Felipe Anderson como titular.

Os gols dos comandados de Giovanni Martusciello foram marcados por Zaccagni e Valentín Castellanos (duas vezes). Já os mandantes marcaram com Lirola e Cheddira.