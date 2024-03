Com a presença de Augusto Melo, jovens do Corinthians realizam amistosos no CT da base

As categorias sub-15, sub-17 e sub-20 do Corinthians realizaram amistosos no CT da base, na manhã deste sábado. Os jogos contaram com a presença do presidente Augusto Melo, que constantemente frequenta as dependências dos garotos, ao lado do CT Dr. Joaquim Grava.

Das três principais categorias do clube, apenas o sub-17 está atuando de forma oficial na temporada. Os comandados do técnico Raphael Laruccia disputam a Copa do Brasil da categoria, e já eliminaram Criciúma e Internacional. Nas quartas de final do torneio, o Timãozinho terá pela frente o rival São Paulo.

O sub-20, carro-chefe da base corintiana, se prepara para o Campeonato Brasileiro da categoria, previsto para iniciar no começo de abril. Os Filhos do Terrão vêm do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior sob o comando de Danilo, mas perderam peças importantes como João Pedro Tchoca, Léo Mana, Ryan, Breno Bidon, Kayke e Arthur Sousa, que reforçaram o profissional.