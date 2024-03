Brasileiros resolvem, e Porto goleia Vizela pelo Português

Neste sábado, o Porto goleou o Vizela por 4 a 1, no estádio do Dragão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Português. Francisco Conceição, Pepê, Evanilson e Toni Martínez marcaram os gols donos da casa. Pepe, contra, balançou as redes para o time visitante.

A vitória mantém o Porto na terceira colocação do Português, com 58 pontos conquistados. O Vizela segue na zona de rebaixamento e amarga a 17ª posição, com apenas 21 pontos somados.

Ambas as equipes voltam a campo no dia 30 (sábado), pelo Português. O Porto encara o Estoril, enquanto o Vizela faz frente com o Casa Pia.