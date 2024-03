Boavista vence a Portuguesa e avança para a final da Taça Rio

O Boavista venceu a Portuguesa por 3 a 2, neste sábado, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, e carimbou vaga para a final da Taça Rio, que reúne do quinto ao oitavo colocado da primeira fase do Campeonato Carioca e dá vaga para a Copa do Brasil de 2025.

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida da semifinal, no Luso-Brasileiro, o Boavista entrou em campo com a vantagem de poder empatar por ter feito melhor campanha do que a Portuguesa na primeira fase do Campeonato Carioca. O duelo deste sábado foi movimentado.

A Portuguesa saiu na frente do placar no Elcyr Resende. Hernane Brocador, aos 28 minutos do primeiro tempo, completou cruzamento da esquerda e fez 1 a 0. Foi o primeiro gol dele pela Lusa.