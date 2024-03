Al Hilal x Damac: saiba prováveis escalações e onde assistir ao confronto pelo Saudita

Al Hilal e Damac entram em campo, neste sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será disputada na Kingdom Arena, em Riade, a partir das 16h (de Brasília). Na última partida, a equipe de Neymar e Jorge Jesus, invicta na competição nacional, assumiu o recorde de time com maior sequência de vitórias consecutivas, com 28 triunfos.

ONDE ASSISTIR



O jogo poderá ser acompanhado pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube.