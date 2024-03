Abel evita rótulo de favorito e exalta desempenho do Palmeiras após classificação: "Entramos fortes"

"A imagem dessa equipe é tentar entrar forte no jogo. Já fizemos outros jogos aqui que poderíamos ter feito três, quatro ou cinco gols e não conseguimos. Já falei várias vezes da importância da eficiência dessa equipe e não tem a ver com o que produzimos até chegar à área, mas depois de ser realmente efetivos. Hoje de fato, as bolas entraram ao contrário de outros jogos que não entraram, por mérito do adversário ou por alguma deficiência na finalização. Entramos muito fortes e essa era nossa intenção. Mostrar dentro de campo que temos na teoria. No papel as coisas são fáceis mas é preciso ir para dentro de campo e fazer acontecer. Vocês sabem, como eu, esse adversário ganhou de grandes equipes. Fizemos o que tinha que fazer, mostrar nossa qualidade, nossa superioridade e manter o espírito competitivo. Seja quem for que esteja à nossa frente, jogar sempre para ganhar", disse o treinador.

"Com todo respeito ao nosso adversário, mas ele não tem a mesma valia, qualidade e nem o mesmo elenco que o Palmeiras, mas não significa que não derrote outras equipes. Há outras formas de ganhar. Muitas vezes nossos maiores adversários somos nós mesmos. Para colher, temos que plantar primeiro e foi isso que fizemos. Nesse jogo, nossa plantação deu frutos. Mas, em outros momentos, nesse mesmo estádio, com outros adversários, plantamos do mesmo jeito e não colhemos", finalizou.

O Palmeiras terá agora mais uma semana livre antes de pensar nas semifinais. O clube só volta a campo no próximo dia 27, quando está marcado de acontecer os jogos da próxima fase. Nesse período, o treinador perderá Endrick e Murilo (Seleção Brasileira) e Richard Ríos (seleção colombiana) para as seleções nacionais para a disputa da Data Fifa.