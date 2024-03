Zé Rafael destaca versatilidade e espera Palmeiras inspirado para duelo contra a Ponte Preta

O jogador foi preservado pelo treinador na vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP na última rodada da fase de grupos da competição. Ele estava pendurado e corria risco de ficar fora do primeiro duelo eliminatório do Estadual caso recebesse o cartão amarelo. Agora, contra a Ponte, volta a ficar à disposição de Abel.

"Amanhã será um jogo muito difícil, a Ponte Preta é uma equipe bem treinada e montada. Não é à toa que fez grandes jogos durante a fase de classificação. Espero que a gente possa estar em um dia muito inspirado e que possa executar tudo o que gente treinou nesta semana e sair mais uma vez sair classificados", projetou.

O Palmeiras finalizou a primeira fase do Paulistão com 28 pontos, na liderança geral. Com isso, o Verdão garantiu a vantagem de decidir os jogos diante de sua torcida até a decisão, caso chegue até lá. O volante comentou essa "pequena vantagem".

"Para nós é muito importante (ter se classificado em primeiro e invicto pelo terceiro ano seguido na fase de grupos), era uma meta traçada no início do ano. Sabemos que qualquer vantagem é muito importante em qualquer campeonato. Decidir os jogos sempre em casa nos dá uma pequena vantagem e estamos trabalhando muito para alcançarmos todos os nossos objetivos", finalizou.