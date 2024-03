Um dos pilares defensivos do Palmeiras, Murilo cita "grandes expectativas" para amistosos com a Seleção

Convocado à Seleção Brasileira pela primeira vez, o zagueiro Murilo, do Palmeiras, inagurou na última quinta-feira o seu mais novo empreendimento fora do futebol, uma barbearia na Zona Oeste de São Paulo. No local onde recebeu a notícia da convocação, ele falou sobre a oportunidade de defender seu país.

Murilo estava na Barbearia El Thauan, no bairro da Pompeia, quando ficou sabendo que Dorival Júnior, treinador do Brasil, o chamou para os amistosos contra Espanha e Inglaterra, agendados para este mês. O defensor, em entrevista à Gazeta Esportiva, recordou a emoção e projetou a experiência com a Amarelinha.

"Foi aqui que recebi a notícia. Foram muitas coisas que passaram pela minha cabeça na hora, não sabia nem como ia reagir. Eu estava eufórico, nervoso, agitado. Depois fui para casa de carro, estava gritando no carro, foi um momento muito especial para mim", lembrou.