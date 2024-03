Textor comenta procura por novo técnico no Botafogo

Textor revelou que se arrependeu da saída precoce de Bruno Lage na temporada passada.

"Eu não me mantive leal o suficiente com Bruno Lage, que estava tendo um tempo difícil para se conectar com o time, para se comunicar com o time. Eu deveria ter ajudado ele a se comunicar melhor com o time. O que ele estava tentando fazer e estruturar, talvez sendo um pouco didático demais para um meio de temporada, mas estava tentando uma forma diferente, muito boa, dentro de grandes padrões europeus. Quando essa mudança aconteceu, tínhamos uma série de homens bons, mas perdemos a continuidade da estruturação e ensino", declarou.

O americano vem comandando a busca pelo novo técnico e não revelou qualquer nome até o momento.